الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، المقامة حاليًا بينهما على ملعب استاد توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، هاري كين في الدقيقة 45+1، ليضع السبيرز في المقدمة على كريستال بالاس.

ويحتل توتنهام، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر وفي رصيده 40 نقطة.

وجاء تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس، كالتالي.

حراسة الرمى: فورستر

خط الدفاع: روميرو - لونجليت - دافيز

خط الوسط: بورو - سكيب - هويبيرج - إيمرسون

وفي الهجوم: سون - هاري كين - ريتشارليسون.