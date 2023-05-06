خاص.. كولر يبلغ الأهلي بالموافقة على رحيل أحمد عبدالقادر

وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل أحمد عبد القادر جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى اللاعب عرضا من نادي سسكا موسكو الروسي في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر تحدث مع أحمد عبدالقادر في الفترة الأخيرة حول العرض ورغبة اللاعب في الاحتراف أو الاستمرار مع الفريق الأحمر، وأن “عبدالقادر” يرغب في خوض التجربة الاحترافية وهو ما وافق عليه المدير الفني.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر نقل رغبة اللاعب إلى إدارة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي وأن المدير الفني منح مسئولي النادي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خاصة أن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس المركز.

وشدد المصدر على أن “كولر” طلب من أحمد عبدالقادر التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مصيرية سواء في دوري أبطال افريقيا أو مسابقة الدوري وأنه لا يمانع في رحيله بعد نهاية الموسم.

وكان عبدالقادر أعلن في وقت سابق أنه تلقى عرضا رسميا من سسكا موسكو الروسي، وأن وكيل أعماله يتفاوض مع النادي الأهلي في الفترة الحالية للوصول إلى اتفاق من أجل الاحترف نهاية الموسم الحالي.