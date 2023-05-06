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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفرض التعادل على تشيلسي بالشوط الأول

مباراة تشيلسي وبورنموث
مباراة تشيلسي وبورنموث
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فرض فريق بورنموث، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه تشيلسي في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كونور جالاجير، التهديف لصالح البلوز مبكرًا في الدقيقة التاسعة من صناعة نجولو كانتي، ثم جاء هدف التعادل لصالح بورنموث في الدقيقة 21 عن طريق ماتياس فينا.

ويحتل تشيلسي، المركز الثاني عشر في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع بورنموث صاحب المركز الثالث عشر.

وكان تشكيل تشيلسي لمباراته ضد بورنموث، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - كاي هافيرتز - ميخايلو مودريك.

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