مباحث دسوق تكثف جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول

يواصل، ضباط المباحث بمركز شرطة دسوق، محافظة كفر الشيخ، برئاسة العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ ، والمقدم أحمد عبد الشافي ، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب تم العثور عليها بها طعنات نافذة بالرقبة بترعة شباس الملح ، مركز دسوق.



وكان اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن كفرالشيخ قد تلقي إخطارا من العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ بتلقيه إخطارا من بعض الأهالي بقرية شباس الملح بعثورهم علي جثة شاب يدعي اسلام. س، 19 سنه بها طعنات نافذة بالرقبه ملقاه بترعة القريه ، وعلي الفور انتقل رجال المباحث للموقع برئاسة العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ والمقدم أحمد عبد الشافي ، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق وتم انتشال الجثه عن طريق رجال الإسعاف وايداعها مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.