رصف طريق مصرف حوش عيسى بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف طريق مصرف عيسى بطول 900 م تقريبا بتكلفة اجمالية 3م ليون و526 ألف جنيه في إطار الخطة الإستثمارية للمحافظة لعام 2023-2024.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وشددت نائب المحافظ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.



