الثلاثاء.. مناقشة رواية "في الليل على فراشي" بمكتبة خالد محيى الدين

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة رواية "في الليل على فراشي" للكاتبة الروائية إنجي همام، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي أحمد صبري أبو الفتوح، والشاعر جمال القصاص، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد .

وقد صدرت رواية "في الليل على فراشي" عن دار بدائل للنشر بالقاهرة. وتعد هذه الرواية الثالثة للكاتبة إنجي همام، بعد روايتيها "موت الجدة مليكة"، و"بالقرب من الحياة".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

