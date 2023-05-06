اشتعال النيران بـ4 سيارات ملاكي بجوار موقف بنها العمومي

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكي، بجوار موقف سيارات الأجرة العمومي ببنها.



تلقى اللواء مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل، أمام مركز التدريب بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومي ببنها، مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكي تركها أصحابها بجوار السور ونجاح الأهالى في إنقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتي النيران عليها.

على الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

انتقل الى مكان الحريق قيادات مديرية أمن القليوبية وقسم ثان بنها والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية وقيادات المرور حيث جرى إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمني بمحيط الحريق.

جرى تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الحريق

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