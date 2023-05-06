أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتي الأزهر ودمنهور

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكولات تعاون مع جامعة دمنهور وكلية الزراعة جامعة الأزهر والتى تهدف إلى تعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين والاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وتأتي الزيارات التبادلية من أجل التعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، واستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد عدد من اللقاءات المفتوحة لطلبة الجامعات، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .

ووقع البروتوكولات اللواء أ.ح أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا و والدكتورعبد الحميد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية زراعة جامعة الأزهر بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعتى الأزهر ودمنهور .