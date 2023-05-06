جوجل تسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن وثائق، أن شركة جوجل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأسهل في الاستخدام وأكثر خصوصية وإنسانية"، مع التركيز على خدمة الشباب حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي. بي. تي" بشكل سريع، مما يسلط الضوء على إحدى التقنيات التي قد تغير تمامًا أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

وأشار التقرير إلى أن العملاق التكنولوجي سيغير نسقًا تقليديًا لتقديم نتائج البحث يسمى "الروابط العشرة الزرقاء"، مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من هذا التحول.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن تطلق جوجل مزايا جديدة خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع، تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم "ماجي"، فيما لم ترد جوجل التابعة لشركة ألفابت على طلب التعليقات حتى الآن.