الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يحييان الحشود من شرفة قصر باكنجهام

حرص الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا وأعضاء آخرون من العائلة الملكية على تحية الحشود من شرفة قصر باكنجهام، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم السبت.

وتوج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، اليوم، في أكبر احتفال رسمي تشهده المملكة المتحدة منذ 70 عامًا.

وشاهد الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عروضا للطيران العسكري، شارك فيه خمس تشكيلات من طائرات الهليكوبتر مع طائرات تابعه لسلاح الجو الملكي.

واضطرت القوات الجوية إلى تخفيض عدد الطائرات المشاركة في العرض المقدم جراء الأحوال الجوية.

ولم يظهر الأمير هاري فى الشرفة الملكية إلى جانب عائلته، لكنه كان حاضرا خلال مراسم تتويج والده الملك تشارلز الثالث.