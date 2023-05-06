خاص .. وزير الشباب يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية "صور"

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وحصل الدكتور أشرف صبحي على دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.. ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية باكتساح بعد منافسة مع رئيسته السابقة الجنوب إفريقية.

وأقيمت إجراءات الجمعية العمومية والانتخابية بجوهانسبيرج بجنوب إفريقيا.

وكان نومسا الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية قد رشح نفسه على نفس المنصب، ولكنه لم يجد تأييدًا من عمومية الاتحاد الإفريقي، وفاز وزير الرياضة المصري بثقة الجميع.

ولعب اللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا دورا مهما في دعم الدكتور أشرف صبحي قبل إجراء العملية الانتخابية التي انتهت بفوز مصر بمنصب إفريقي جديد.