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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإثنين.. مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية

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تعقد الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتخذ من مصر مقرا دائما له اجتماعا مهما بعد غد الإثنين لبحث آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية برئاسة السفير محمدى أحمد الني الأمين العام للمجلس.


وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن الاجتماع يعقد هذا العام بعنوان " الاستثمار والتجارة فى جمهورية مصر العربية، موضحا أن الاجتماع سيتركز علي الاستثمار وفرصه في مصر واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر وابراز الدور الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص بما في ذلك القوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي خاصة بعد الإجراءات المتميزة التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دوره كاملا في مناخ ملائم  تتوافر مقوماته في مختلف محافظات مصر، أرض المليون فرصة ذات العاىد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة.


وسيعقد الاجتماع بحضور مندوبي الدول الأعضاء الدائمين فى المجلس وممثلى المؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعيه المتخصصة بمقر مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

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