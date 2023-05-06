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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير النفط العراقي يؤكد حرص الحكومة على دعم الشعب اللبناني

حيان عبد الغني
حيان عبد الغني
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أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت حرص بلاده على دعم الشعب اللبناني ودراسة احتياجاته من الوقود والنفط الخام والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لبحث آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
بدوره، أشاد الوزير اللبناني بدعم حكومة وشعب العراق ووزارة النفط والوقوف مع لبنان في أزمته الاقتصادية، وخاصة في تلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

النفط العراق دعم الشعب اللبناني