مران الزمالك.. ناصر منسي يواصل التأهيل استعدادًا لمواجهة بروكسي في الكأس

أدى ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج علاجي وتأهيلي خاص على هامش التدريبات الصباحية اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

يأتي ذلك في ظل معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها خلال الأيام الماضية.

كان الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة أجرى فحوصات وأشعة للاطمئنان على اللاعب وبناءً عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي له لتجهيزه للفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

كان الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة أمام فريق بيراميدز من الدور نصف النهائي .