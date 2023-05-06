احتفالًا باليوبيل الذهبى.. "هندسة المنصورة" تنظم الملتقى الهندسى الثانى

تنظم كلية الهندسة بجامعة المنصورة الملتقى الهندسى الثانى فى إطار احتفال الكلية بيوبيلها الذهبى “ مرور50 عاما على إنشاء الكلية”، وذلك بعد غد الإثنين، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، وإشراف الدكتورة سحر صدقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشمل فعاليات الملتقى منافسات لأهم الابتكارات الطلابية ويتنافس بها 30 فريق طلابى ، وعدد من المسابقات الطلابية "هاكسون " ، معرضًا لمشروعات طلاب الدراسات العليا، ومعرضًا للشركات الهندسية، ومعرضا للأقسام العلمية والبرامج التعليمية المميزة بالكلية.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة إلى أن هذا الملتقى يقام فى إطار تنفيذ توصيات المجلس الاستشارى الصناعى بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن هذا الملتقى يتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث يهدف لإبراز الممارسات المتميزة بالكلية على المستويين الفردى والجماعى وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى.

وأكد عميد كلية الهندسة أن هذا الملتقى يتضمن أيضًا مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب فى رالى السيارات والروبوت وخلافه، ومعرضًا للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وندوات وورش عمل تتضمن قضايا قومية فى إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ يحاضر فيها شخصيات علمية مشهود لها بالجدارة.

كما ستُعقد ورش عمل لممثلى الشركات المشاركة فى الملتقى فى موضوعات مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص التوظيف الإقليمية والدولي، وعرض لقصص نجاح للشباب والطلاب والشركات الناشئة.