بعد الحكم بإعدام القاتل.. 7 محطات في قضية مذبحة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 34، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا على المتهم ياسر.ع، قاتل 7 أشخاص من أسرته وهم 3 من أبنائه وزوجته ووالديها وشقيقها، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والسجن 3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.



وفي هذا التقرير ترصد «البوابة نيوز»، 7 محطات مرت بها القضية التي هزت محافظة الإسكندرية والرأي العام، بداية من لحظة وقوع الحادث حتى تأييد حكم الإعدام علي المتهم.

7 مارس 2023

شهدت محافظة الإسكندرية، مذبحة أسرية راح ضحيتها 7 أشخاص حينما أقدم شخص على قتل زوجته وشقيقها ووالدها وأبنائهما رميا بالرصاص، بعدما رفضت العودة إليه وحل الخلافات بينهما، بدأت تفاصيل الواقعة، حينما نشبت خلافات زوجية بين شخصين وتدخلت أسرة الزوجة لحل النزاع، لكن اشتد الخلاف ونشبت مشادة كلامية، وتطورت لمشاجرة صوب على أثرها المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق الأعيرة منها، ونتج عنه مصرع كل من زوجته ووالدها وشقيقها وأبنائهما، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

8 مارس 2023

أنهى فريق من النيابة العامة، معاينة مسرح الجريمة، ومناظرة جثث الضحايا، فيما رفع خبراء الأدلة الجنائية، آثار الحادث وجرى جمع 30 فارغ طلقات من محيط الحادث، كما وجد آثار طلقات نارية ببعض الحوائط وأثاث الشقة التي شهدت الواقعة.

11 مارس 2023

قررت محكمة جنح الرمل ثان في الإسكندرية تجديد حبس المتهم بارتكاب واقعة وقتل 7 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وانتهت نيابة المنتزة الكلية، من إعداد قائمة أدلة الثبوت فى القضية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

15 مارس 2023

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية، وهم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.

1 أبريل 2023

بدأت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته فيما يعرف بـ «مذبحة الإسكندرية».

2 أبريل 2023

استأنفت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته فيما يعرف بـ «مذبحة الإسكندرية» حيث استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام.

6 مايو 2023

قضت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل 7 من أسرته والشروع في قتل الثامن، فيما يعرف بـ«مذبحة الإسكندرية»، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وكان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان بورود بلاغ يفيد قتل أحد الأشخاص أفراد أسرته بشارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني علوي بعقار مكون من أرضي و5 طوابق علوية، ووجود 7 جثث.

وتبين أن مواطنًا فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا أحد أطفاله، خلال جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها بالشارع المشار إليه في حي شرق الإسكندرية.

وشيع العشرات من أهالي الإسكندرية، جنازة الضحايا الـ 7 من أمام أحد المساجد بشارع الترعة المردومة ليواروا الثرى بمقابر أبو النور بمنطقة أبو سليمان.