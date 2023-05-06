ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحيفة: لقاء رئيس الفلبين مع الملك تشارلز الثالث قبل التتويج بادرة حسن نية بين البلدين

فرديناند ماركوس
فرديناند ماركوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن مع الملك تشارلز الثالث قبل التتويج الرسمي للأخير مع قادة العالم الآخرين في قصر باكنجهام، في بادرة حسن نية بين الفلبين والمملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم /السبت/، أن ماركوس كان قد سافر في وقت سابق من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة مع السيدة الأولى ليزا أرانيتا ماركوس، بعد دعوتهما لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في "وستمنستر أبي" اليوم.
وفي السياق نفسه، قالت السفارة البريطانية في مانيلا، في تغريدة على "تويتر"، إن "الرئيس فرديناند ماركوس الابن والسيدة الأولى ليزا أرانيتا ماركوس التقيا الملك تشارلز الثالث في حفل استقبال قصر باكنجهام لرؤساء الدول وغيرهم من الشخصيات البارزة قبل التتويج".
ولفتت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى حضور ماركوس على أنه بادرة حسن نية بين الفلبين والمملكة المتحدة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الرئيس الفلبيني قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش حفل التتويج في وقت لاحق من اليوم.

الفلبين الرئيس الفلبيني الملك تشارلز