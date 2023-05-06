مفوضية مجموعة "إيكواس" ترحب بقرار حكومة مالي إجراء استفتاء على الدستور الشهر المقبل

رحبت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بقرار الحكومة الانتقالية في مالي تنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد في 18 يونيو المقبل.

وقالت المفوضية في بيان "إن تحديد موعد للاستفتاء على دستور جديد لمالي يعد خطوة مهمة على مسار الجدول الزمني للفترة الانتقالية تمهيدا للعودة إلى المسار الدستوري".

وكان الكولونيل عبدالله مايجا، المتحدث باسم حكومة مالي، قد أعلن يوم أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية في بلاده قد حددت يوم 18 يونيو المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي كان مقرر إجراؤه في 19 مارس الماضي.

وقال مايجا إن الناخبين في مالي مدعوون للتصويت على مشروع الدستور الجديد، داخل البلاد ولدى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة بالخارج.

وأشار وزير داخلية مالي إلى أن قوات الأمن والدفاع ستشارك في عملية التصويت على الدستور الجديد لكن في الحادي عشر من الشهر نفسه، أي قبل أسبوع من موعد الاستفتاء على الدستور.