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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تأمل في اتخاذ "قرارات مشتركة" للتغلب على صعوبات تصدير منتجاتها الزراعية

أوكرانيا
أوكرانيا
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ناقش رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصدير وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الوضع عند نقطة التفتيش على الحدود مع بولندا.
وقال شميهال خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش حفل استقبال الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية " التقيت فون دير لاين وشكرتها على المساعدة المالية الكلية ودعم استعادة أوكرانيا".
وخلال الاجتماع، أثيرت قضية تصدير وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الوضع الصعب عند نقطة التفتيش على الحدود مع بولندا.
وأكد شميهال ضرورة اتخاذ قرارات مشتركة للتغلب على هذا التحدي وضمان الأمن الغذائي في العالم، وهو ما تضمنه أوكرانيا، قائلا: " نحن نعتمد على مزيد من التنسيق الوثيق مع المفوضية الأوروبية".

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