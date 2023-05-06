الدوري الإنجليزي.. ثلاثي هجومي في تشكيل تشيلسي أمام بورنموث

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بورنموث بملعب فيتاليتي، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في تشكيل البلوز الأساسي، ثلاثي هجومي، هم، نوني مادويكي وكاي هافيرتز وميخايلو مودريك.

ويتواجد على دكة البدلاء، النجم المغربي حكيم زياش، رفقة رحيم ستيرلينج وماتيو كوفاسيتش، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - كاي هافيرتز - ميخايلو مودريك.

ويحتل تشيلسي، المركز الثاني عشر في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع بورنموث صاحب المركز الثالث عشر.