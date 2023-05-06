غدا.. معرض "الطالب المنتج" بجامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة

تنظم وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي ، و محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ، أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، وذلك فى الفترة من 7 - 10 مايو الجاري بكلية البنات بجامعة عين شمس، من الساعة 9 صباحاً - 4 عصراً.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، وفي ضوء حرص الجامعة و الوزارة على الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية.

يقام المعرض تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، وتنسيق جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة منسق البروتوكول لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة منسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب ، و هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأياد الطلاب ( مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة ( أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس ) .