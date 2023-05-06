ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. معرض "الطالب المنتج" بجامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تنظم وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي ، و محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ، أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، وذلك فى الفترة من 7 - 10 مايو الجاري بكلية البنات بجامعة عين شمس، من الساعة 9 صباحاً - 4 عصراً.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، وفي ضوء حرص الجامعة و الوزارة على الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية. 

يقام المعرض تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، وتنسيق  جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة منسق البروتوكول لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة منسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب ، و هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأياد الطلاب ( مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة ( أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس ) .

جامعة عين شمس الأسر المنتجة الطالب المنتج نيفين القباح التضامن الاجتماعي