تعليم الجيزة: انضباط والتزام فى اليوم الأول لامتحانات النقل ولا شكاوى

تابع اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة عمليات المديرية العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بتعليم الجيزة والتى شملت فى يومها الأول :

الصف الرابع الابتدائى مقيد 206269 وكانت نسبة الحضور 96٪

الصف الخامس الابتدائى مقيد 199094 وكانت نسبة الحضور 97٪

الصف الأول الإعدادى مقيد 190601 وكانت نسبة الحضور 96٪

الصف الأول الثانوى مقيد 73541 وكانت نسبة الحضور 98٪

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وبناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية للسادة مدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبة والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

وشدد على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

ونبه مشددا على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.

