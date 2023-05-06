النيابة تصرح بدفن جثمان شاب غرق في مياه النيل بالحوامدية

صرحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه مساء اليوم إثر تعرضه للغرق في مياه نهر النيل بمنطقة الحوامدية.

وكشفت التحقيقات أن الشاب نزل إلى نهر النيل للاستحمام فجرفته المياه، ولعدم إجادته السباحة لم يستطع الخروج، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة جثة شاب غرق في مياه النيل لعدم إجادته السباحه أمام مزلقان أبو ربع بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل أمام مزلقان أبو ربع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أنه عقب نزوح شاب للإستحمام إلي مياه النيل هرباً من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.