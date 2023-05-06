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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قتل 7 من أسرته بينهم أطفاله.. الإعدام شنقًا لمنفذ مذبحة الإسكندرية

المتهم وأسرته
المتهم وأسرته
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل 7 من أسرته والشروع في قتل الثامن، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أحالت في جلستها السابقة أوراق المتهم بقتل 7 أفراد من أسرته شرق الإسكندرية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحجز القضية للحكم في جلسة اليوم السبت.

كانت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، استأنفت، محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته واستمعت إلى الدفاع والمتهم.


وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل سبعة من أفراد أسرته، هم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع. وانتهت النيابة العامة في تحقيقاتها لارتكاب المتهم جريمته عن عمد وبتخطيط سابق لها لأسباب حصلتها النيابة العامة في الأوراق، وقدمته للمحاكمة بعدما اطمأنت لصحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه.

المتهم بقتل 7 أفراد من أسرته المستشار حماده الصاوي النائب العام محكمة جنايات الإسكندرية شرق الإسكندرية