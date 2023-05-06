"الأسرة في الإسلام".. ندوة بمركز شباب كرموز غرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الأسكندرية، اليوم السبت، ندوة بالتعاون مع فرع شباب غرب بمركز شباب كرموز حول" اهتمام الاسلام بالاسرة " للامهات بكرموز وراغب بحضور ميرى انجلو من مركز شباب كرموز، وحاضر فى الندوة فضيلة الشيخ احمد محمد صالح مدير عام باوقاف اسكندرية .



يأتى ذلك في اطار فعاليات الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك " لنشر الوعي باهمية تنظيم الاسرة لدعم استقرار الاسرة وتنمية المجتمع .

وافتتح اللقاء مجدى الغريب مدير المركز حيث اكد علي اهمية معرفة مدى اهتمام الاسلام بالاسرة ومعايير اختيار شريك الحياة حتى ننعم بحياة اسرية مستقرة تملؤها المودة والرحمة .







وأضاف صالح، "الله سبحانه وتعالي وهب الإنسان عقلاً يدير به امور حياته بما يحقق الصالح له وللمجتمع الذي يعيش به، ومن تلك الامور ضرورة معرفة مواصفات اختيار شريك الحياة واهمية تحلي الفتاة بالاخلاق الكريمة فهي ام المستقبل وحدود العلاقة بين الولد والفتاة كما شرعها الله تعالي والتوافق الاجتماعى بين الزوجين، واهمية صلة الرحم وزيارة الأقارب وحسن معاملة الجيران.