تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

وقع الملك تشارلز الثالث قسم اعتلاء عرش بريطانيا، امس السبت، بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.

وقال الملك تشارلز الثالث:"سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون"، وأضاف تشارلز في كلماته الأولى، بعد تأدية القسم والتوقيع عليه، ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا:"جئت لهنا لا لأُخدم بل لأَخدم"، ووضع رئيس أساقفة كانتري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث، واقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة انجلترا التي هو رئيسها الاعلى.

وكانت قد أجرت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بكنيسة ويستمنستر، فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، وشارك في حفل التتويج نحو 80 رئيس دولة وحكومة التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية كاملة مع بريطانيا، ولم توجه الدعوة لكل من روسيا، بيلاروسيا، ايران،ميانمار، سوريا، افغانستان، وفنزويلا.

وجرت مراسم الاحتفال الرسمية بخروج عدد من الجنود التابعين لسلاح الفرسان، وايضا سلاح الخيالة الملكي، والذين بدأوا العروض العسكرية بالازياء الرسمية الخاصة بمراسم الاحتفالات، كما قد شاركت طائرات تابعة للسلاح الجوي، وحلقت الطائرات فوق سماء القصر بعدما انطلق الموكب.

وكان قد اصطف الجمهور على جانبي الشوارع المحيطة بقصر باكنجهام، استعدادا لخروج الموكب الملكي الذي توجه الى كنيسة ويستمنيستر أبي لاتمام مراسم التتويج المنقسمة الى 5 مراحل حسب التقاليد البريطانية التى حرصت المملكة على اقامتها منذ نحو 1000 عام ".

وحضرالمراسم عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، وشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى سار بين باكنجهام وويستمنستر، كما تم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.