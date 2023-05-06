إزالة 19 حالة تعد بمركز مطاي في المنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا، اليوم السبت، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنظيم حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز مطاي بإشراف علي الكيال نائب رئيس المركز، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها 11 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 1487 مترا، و 8 حالات إصلاح زراعي بمساحة 1270 مترا، جاء ذلك بحضور نائب رئيس المركز وحكمدار شمال ومركز شرطة مطاي وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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