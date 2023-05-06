النيابة تعاين حريق مزرعة أبو النمرس.. ونفوق 10 رؤوس ماشية

انتقل فريق من نيابة جنوب الجيزة، بصحبة رجال المباحث والطب البيطري، لمعاينة مزرعة مواشي نشبت بها النيران بقرية زاوية أبو مسلم دائرة مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت معاينة الحريق عن نفوق 10 رؤوس ماشية، مع وجود تلفيات في محتويات ومشتملات المزرعة. كما استمعت النيابة لأقوال مالك المزرعة والذي لم يشتبه في الواقعة جنائيا ولم يتهم أحدًا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرن ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه نفوق 10 رؤوس ماشية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.