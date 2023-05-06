مسرح مكتبة الإسكندرية يستعد لعرض أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار النمساوي موتسارت

تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار النمساوي موتسارت علي مدار ثلاثة أيام علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفي بمقر بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

يُعقد المؤتمر بحضور كل من الدكتور راجح داوود؛ الموسيقار الكبير والمشرف علي مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، والمايسترو ناير ناجي؛ قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وصوليستات أوبرا "دون جيوفاني" من الأجانب والمصريين، والألماني مانويل شميدت؛ مخرج العرض، وبرنهارد زيجل؛ مصمم الديكور، والسيد زابينا ارلين ڤين؛ مدير معهد جوته بالاسكندرية.

وتعد أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام. ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.

وجاءت تلك العروض المتميزة لجمهور الإسكندرية بعد النجاح الكبير لعروض أوبرا "كارمن" التي قدمها نفس فريق العمل في الموسم الفني السابق؛ وذلك استكمالًا لرسالة الفنون الرفيعة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002.

