تشارلز الثالث يقسم اليمين ملكا للمملكة المتحدة

السبت 06/مايو/2023 - 03:26 م

أقسم الملك البريطاني تشارلز الثالث اليمين الملكية ملكا رسميا للبلاد، وذلك في مراسم احتفالية ضخمة تستضيفها كنيسة "ويستمنيستر" بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية المحلية والدولية.

وتضمن الحفل - الذي نقله تلفزيون "بي بي سي" البريطاني - قراءة الملك وعدد من الشخصيات السياسية والكنسية لمقاطع من الإنجيل تلتها عدة صلوات لاستهلال عهد الملك الجديد.

وقال أسقف كنيسة كانتربري جاستن ويلبي "إن دور الملك هو تقديم الخدمة لشعبه، معربا عن فخره بوجوده في الكنيسة مع الكثير ممن يتشاركون حب تقديم الخدمة للآخرين"، مشيرا إلى أن الوحدة التي تجمع كافة عناصر بلاده والمثال الجيد الذي يظهرونه هو ما يوحد المجتمع ويمنحه القوة والسعادة.

وقام رئيس أساقفة كانتربري بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث، ليتوج رسميًا ملكًا للمملكة المتحدة.

وبث تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لقطات حية للمراسم، حيث ردد المصلين عبارة "حفظ الله الملك"، ودُقت الأجراس، وأُطلقت المدافع في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتفالا بلحظة تتويج الملك تشارلز الثالث.

وبدأت مراسم التنصيب ليعتلي الملك تشارلز الثالث كرسي العرش في مسرح التتويج.. كما قام رئيس أساقفة كانتربري بتسليم كاميلا تشارلز الشعارات والخاتم والعصا والصولجان، ثم وضع على رأسها التاج، لتتوج رسميا ملكة.

وفي التسلسل الأخير للمراسم، تناول الملك والملكة القربان المقدس.. وقام ويليام "أمير ويلز" بتكريم والده، وردد المصلون الترانيم.