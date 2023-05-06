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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بريطانيا: تتويج الملك تشارلز لحظة فخر لتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة

سوناك
سوناك
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أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، أن لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ليست مجرد مشهد بل هي فخر لتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.
وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء من جميع أنحاء الكومنولث وخارجها، سنحتفل بالطبيعة الدائمة بنظامنا الملكي العظيم وثباته وتفانيه في أداء الواجب وخدمة الآخرين".
وأضاف رئيس وزراء بريطانيا "دعونا ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، ودعونا نصنع ذكريات جديدة حتى نتمكن من إخبار أحفادنا بها".
وفي السياق نفسه، أعرب وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك، عن تهانيه للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال مراسم التتويج.
وأضاف جاك: "دعونا نحتفل بهذه اللحظة المهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها".

سوناك الملك تشارلز الثالث المملكة المتحدة