تأجيل محاكمة 18 متهمًا في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة عدد 18 متهمًا من بينهم مسؤلين في وزارة الزراعة وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، للدور الأول من يونيو القادم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين «مجدي. ف، 52 عامًا، موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة»، «خالد. أ، 51 عامًا، موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة»، «حسن. ع، 81 عامًا، مهندس بوزارة الزراعة»، «خيري. د، 75 عامًا، عاطل»، «عبيد. ح، 82 عامًا، بالمعاش»، «إبراهيم. أ، 73 عامًا، فلاح»، «عطية. س، 82 عامًا، كاتب شركة وسط الدلتا»، «صبري. إ، 73 عامًا، عامل»، «حسن. ع، 59 عامًا، بالمعاش»، «فكري. ع، 73 عامًا، محامي».

وأضافت أوراق المتهمين، أن المتهمين «الشحات. د، 75 عامًا، بالمعاش»، «محمود. أ، 73 عامًا، لا يعمل»، «إبراهيم. م، 82 عامًا، بالمعاش»، «محمد. ف، 73 عامًا»، «شكري. ر، 77 عامًا، بالمعاش»، «شلبي. ج، 69 عامًا، بالمعاش»، «رشيدي. م، 59 عامًا، بالمعاش»، «فرحانة. ع، 61 عامًا، ربة منزل»، بصفتهم موظفين عموميين استولوا على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة «هيئة التأمينات الاجتماعية» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.