مصرع سيدتين في حريق اندلع بمحل أثاث بسيدي بشر

لقيت سيدتين مصرعهن، اليوم السبت، في حريق بأحد محالّ الأثاث الكائن ١٤٨شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي متنزه أول بمحافظة الإسكندرية، والذي يشغل الطابقان الأول والثاني العلوي بكامل مساحة العقار محل البلاغ ،والتي تبلغ حوالي 300م. مربع والمكون من طابق أرضى (محلات) وأربعة عشر طابقا عليا ومشغول جزئيا بالسكان.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق، للتعامل الفوري معه ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أسفر عن حالتي وفاة لسيدتين، جاري فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحي.