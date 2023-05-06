الاثنين.. ندوة "التكنولوجيا في التنمية المستدامة" بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التكنولوجيا في التنمية المستدامة"، التي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس؛ وذلك في الثالثة ظهر الاثنين المقبل بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري وزير التربية والتعليم الأسبق، ويشارك فيها طبقا للترتيب الألفابائي كلا من: الدكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.