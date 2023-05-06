المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالشروع في قتل سباك بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، لاتهامهم بالشروع في قتل سباك، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهمين ووالده، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1174 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2008 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أ ك ف"، 35 سنة، نقاش، و"ر ك ف"، 34 سنة، نقاش، و"ف ن ف"، 36 سنة، مخلي سبيله، وجميعهم مقيمون دائرة قسم شرطة الخصوص، شرعوا في قتل المجني عليه أدهم أحمد الأدهم إسماعيل، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم.

وتابع أمر الإحالة، قيام المتهم الأول بضرب المجني عليه ضربة استقرت برأسه مستخدما في ذلك أداة -شومة-، قاصدين من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير طب الشرعي المرفقة بالأوراق، حال وجود المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستكمل أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة -شومة-، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال وجوده بمسكنه تنامى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين والده وبين المتهمين، فتوجه إليهم وعلى إثرها تعدى المتهم الأول عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك أداة -شومة-، حال وجود المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة؛ للشد من أزره، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.