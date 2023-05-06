برنامج تأهيلي لفتوح وعمرو السيسي استعدادا لبروكسي بالكأس

واصل أحمد فتوح وعمرو السيسي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، البرنامج التأهيلي المخصص لهما، من أجل تجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى أحمد فتوح وعمرو السيسي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي على هامش المران الصباحي اليوم، ومنحهما بعض التعليمات .

وعلى هامش مران اليوم، خاض لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة، وشهدت هذه الفقرة تنفيذ عدة أمور فنية متنوعة خاصة بخطة اللعب تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرات فنية متواصلة وسريعة على اللاعبين أثناء أداء هذه الفقرة لمنح التعليمات.

عقب ذلك أقيمت تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وقادها أوسوريو المدير الفني والذي كان حريصا على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل ومعاونية .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل .