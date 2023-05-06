مع بدء الامتحانات.. توزيع حلوى على طلاب مدرسة أبو رديس التجارية بجنوب سيناء

وزعت هيئة مدرسة أبو رديس الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة أبو رديس التعليمية، في محافظة جنوب سيناء، بقيادة رضا البوسطي مدير المدرسة وسعد جابر وكيل المدرسة، حلويات وبونبون على الطلاب أثناء تأديتهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ لإدخال السرور عليهم ورفع حالة الرهبة والخوف التى قد تؤثر على تركيزهم فى أعمال الامتحانات، فى أجواء يسودها المحبة والود، اليوم السبت، مع انطلاق أولى أيام امتحانات النقل.

وأوضحت إدارة المدرسة أن هناك أفكارا بسيطة وسهلة التنفيذ يكون مردودها قوي على الطلاب ويشجعهم على تحصيل دروسهم وأداء الامتحانات في جو مريح ومناسب وهدوء بعيدا عن الضغط النفسي والعصبي الذي قد يتولد لدى البعض من الطلاب في فترة الامتحان.

من جانبه تابع اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة أبو رديس، رافقه وائل بخاتي، مدير إدارة أبورديس التعليمية، اليوم السبت، عددا من لجان إمتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام اللجان وعدم وجود مشاكل تواجه الامتحانات، ومن بينها متابعة لجنة مدرسة أبو رديس الثانوية التجارية المشتركة.

كان محافظ جنوب سيناء قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2023 للعام الدراسي 2022 / 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من وكيل الوزارة.

في سياق آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لأطراف بروتوكول التعاون بين تعليم جنوب سيناء والمحافظة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي وذلك بديوان محافظ جنوب سيناء بطور سيناء.

جاء ذلك بحضور قيادات الأطراف المعنية من الداخلية والمستشار العسكري والصحة والتموين والتضامن والكهرباء والمياه والسادة رؤساء المدن بخليج العقبة والسويس وإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة والمتابعة والشباب والرياضة تناول الاجتماع استعراض سيناريو الأدوار لكل جهة به.

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