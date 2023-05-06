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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الثلاثاء.. وزير المالية يستعرض مشروع الموازنة العامة 2023/2024

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل وذلك لعرض بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

كما تشهد الجلسة العامة للنواب استعراضية  بيان  الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

وتشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.
وتشهد الجلسة العامة للنواب ،بعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام التصويت على مشروعات القوانين الآتية:

-مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

-مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.
 

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024 يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي