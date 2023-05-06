غدا.. "صحة الشيوخ" تناقش تحسين مستوى الخدمات بمستشفى حميات المنيا

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الأحد، ثلاثة اجتماعات عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى حميات المنيا وسوء حالة مبنى الاستقبال.

وأكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن اعتماد مستشفى حميات قليوب مستشفى مستقلة بلائحة مالية مستقلة.

وقال د خضير، إن اللجنة ستناقش أيضًا خلال اجتماعها الثالث، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الشلمة بشأن الموافقة على إحلال وتجديد مبنيين وإنشاء وحدة مناظير بمستشفى الحميات بمركز أبو المطامير، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.