الزمالك يجهز عمر جابر والزناري قبل مواجهة بروكسي في الكأس

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من عمر جابر ومصطفى الزناري ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

وأدى الثنائي التدريبات التأهيلية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن برنامج موضوع لهما لتجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وعلى هامش مران اليوم، شهدت تدريبات الفريق مشاركة الثنائي أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم ايشو لاعبا فريق 2003.

وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح الهجومي، في التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.