أوسوريو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بروكسي في الكأس

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز المعاون له، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة وتركيز خلال الفترة الحالية. وأضاف أنه لدية ثقة في الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه أوسوريو للقاء فريق بروكسي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل.