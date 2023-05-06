لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث

ارتدى الملك تشارلز الثالث التاج الملكي البريطاني، اليوم السبت، خلال مراسم تتويجه ملكا على عرش بريطانيا.

وصنع التاج بمناسبة تتويج الملك جورج السادس عام 1937، ويرتديه الملك في مناسبات معينة مثل افتتاح دورة البرلمان، ويزيد وزنه على كيلوجرام ويبلغ طوله 31.5 سنتيمتر.

صنع التاج الإمبراطوري من الذهب ومرصع بـ 2868 ماسة و17 حجر ياقوت و11 قطعة زمرد، تتوسطه ياقوتة "الأمير الأسود" التي كان الملك هنري الخامس يضعها في المعارك، ويعلوهم حجر زفير القديس إدوارد، ويقال إنه مأخوذ من خاتم الملك إدوارد المعترف.

كما يحتوي على ماسة "كولينان الثاني" المقتطعة من ماسة نجمة إفريقيا وهي الأكبر في العالم.

وتوج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، منذ قليل، في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عامًا، ويتمثل في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى ألف عام، وسيشهد على تتويج تشارلز الثالث، 90 حاكمًا ورئيسًا وملكًا لدول مختلفة، في حفل ضخم ينتظر بريطانيا.