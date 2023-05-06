وقف خط سير سيارات الأجرة المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف ومدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على الطرق الداخلية والفرعية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، مؤكدًا أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مدى التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المحددة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين، بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وقام رؤساء المراكز والمدن بشن حملات على مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.