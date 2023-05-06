كلمة رئيس وزراء بريطانيا خلال مراسم تتويج الملك تشارلز

ألقى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، كلمة خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، حيث بدأ كلمته بقراءة من رسالة القديس بولس الآية ال 9، حيث أصبح تشارلز (73 سنة) ملكاً بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في سبتمبر الماضي

وكان قد وصل الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا، إلى كنيسة وستمنستر أبي في واحد من المواكب الأسطورية بقصر باكنجهام، إذ يطلق عليه عادة «موكب الملك»، ويستمر الموكب ثم يعود من جديد ليظهر بشكل أكثر فخامة، ليطلق على المسيرة بأكملها «مسيرة التتويج»، ومن ثم ينضم إليهم مجموعة من أعضاء العائلة المالكة.

وفي اليوم التالي من التتويج، من المقرر إقامة مئات الفعاليات في أجزاء مختلفة من البلاد، كواحد من الطقوس المعروفة بـ«غداء التتويج»، بالإضافة إلى تجمع مجموعة من رموز الموسيقى العالمية وبعض النجوم المعاصرين، إذ يقام الحفل الموسيقي بالحديقة الشرقية لقلعة وندسور.