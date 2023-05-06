محافظ الشرقية يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول ‏وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022 / 2023 م لصفوف النقل والتي انطلقت اليوم على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على توفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان ، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت اليوم بجميع الإدارات التعليمية حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لإمتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية 497699 طالب وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297296 طالب وطالبة موزعين على 14864 لجنة فرعية ، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للصفي الأول والثاني ثانوي عام بلغ 112654 طالبا وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للصفي الأول والثاني ثانوي فني بلغ 114753 طالب وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث إنتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والاوبئة بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وتابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التى تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية لافتاً إلى أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديرتي الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير ‏الامتحانات.‏