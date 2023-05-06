ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح يختتم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أزهر مطروح يختتم
أزهر مطروح يختتم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، ختام  امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية؛  لنهاية العام وبدء امتحانات صفوف النقل لمعاهد القراءات.

حيث تفقد سالم سير العمل بعدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على حسن الأداء، وانتظام اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية دون أي شكاوى أو معوقات.

وشدد رئيس أزهر مطروح  خلال تفقده للجان فتيات القراءات على توفير الهدوء والنظام  أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكنترول.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائين يؤدون امتحانات اليوم الختامى فى مادتي العلوم والمهارات المهنيه  ، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية.
وادي طلاب صفوف نقل القراءات اختبارات اليوم الأول في مادتي  الفقه الإنشاء، على أن تبدء امتحانات النقل الثانوى للقسمين العلمى والأدبى اعتبارًا من الغد ،  الأحد الموافق ٧مايو ٢٠٢٣. 

أزهر مطروح يختتم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

IMG-20230506-WA0010
IMG-20230506-WA0010
IMG-20230506-WA0013
IMG-20230506-WA0013
IMG-20230506-WA0011
IMG-20230506-WA0011
IMG-20230506-WA0012
IMG-20230506-WA0012
IMG-20230506-WA0009
IMG-20230506-WA0009
مطروح أزهر مطروح عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية امتحانات المرحلة الابتدائية والاعدادية