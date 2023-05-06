تابع عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، ختام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ لنهاية العام وبدء امتحانات صفوف النقل لمعاهد القراءات.

حيث تفقد سالم سير العمل بعدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على حسن الأداء، وانتظام اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية دون أي شكاوى أو معوقات.

وشدد رئيس أزهر مطروح خلال تفقده للجان فتيات القراءات على توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكنترول.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائين يؤدون امتحانات اليوم الختامى فى مادتي العلوم والمهارات المهنيه ، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وادي طلاب صفوف نقل القراءات اختبارات اليوم الأول في مادتي الفقه الإنشاء، على أن تبدء امتحانات النقل الثانوى للقسمين العلمى والأدبى اعتبارًا من الغد ، الأحد الموافق ٧مايو ٢٠٢٣.

أزهر مطروح يختتم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

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