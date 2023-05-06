استمرار حبس متهم بالاتجار بالمخدرات في منشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، لفحصها وتحريزها.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر بحوزته 5500 قرص مخدر بمنشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالاتجار فى الأقراص المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (5500 قرص مخدر من أقراص "الباركينول - الأموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.