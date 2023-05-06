بسبب تجاوزات التوأم.. مجلس إدارة "المصري" يعلن إقالة حسام حسن

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بقيادة حسام حسن، بسبب تجاوزات التوأم ضد مجلس الإدارة واللاعبين وقيامهما بسب أعضاء المجلس أمام اللاعبين بين شوطي مباراة أسوان الماضية.

وأعلن مجلس إدارة المصري إقالة حسام حسن في البيان الذي جاء على النحو التالي:

"نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وعقب انتهائها والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة :

قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.