لبنى عبد العزيز تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

اعتذرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن الرئاسة الشرفية للدورة الأولى من مهرجان السينما العربية المزمع إقامته في شرم الشيخ خلال العام الجاري برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

وقالت لبنى إن اختلافا في الرؤية بينها وبين إدارة المهرجان حال دون استمرارها في منصبها متمنية لفريق عمل المهرجان التوفيق في مهمتهم من أجل إقامة دورة موفقة.

المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائى "سمير فرج" ويضم فى لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، كما يضم فى هيكله التنظيمى ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامى محمد على.



وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان فى 29 أبريل الماضي، إلا أن إدارة المهرجان أعلنت تأجيلها نظرا لحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتحضير.