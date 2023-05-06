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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا إصابات في حريق شقة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع عبد المنعم رياض من البطل أحمد عبد العزيز دائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالمنعم رياض من البطل أحمد عبد العزيز دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أحمد عبدالعزيز الحمايه المدنيه بالجيزة بمديرية أمن الجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية